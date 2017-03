Bon en math, mauvais en physique ?

C’est un profil assez courant en prépa scientifique, et en réalité très prometteur : les étudiants bons (voire excellents) en math, et mauvais en physique. Ils doivent savoir qu’ils ont le potentiel pour briller en prépa !

En effet, classiquement, il s’agit d’étudiants et d’étudiantes qui sont particulièrement doués et/ou passionnés par les mathématiques, et qui ne se sont jamais vraiment intéressés à la physique, ou qui l’ont dénigrée. Souvent, ils considèrent les approximations trop nombreuses et pas assez justifiées, et ont l’impression que les physiciens font « n’importe quoi » avec les notions mathématiques.

Pour qu’ils et elles deviennent bons en physique, il leur faut comprendre que les approximations et raccourcis faits par les physiciens sont justifiés, y compris mathématiquement (même si l’on ne s’attardera pas sur ces justifications dans une copie). Que la physique forme un ensemble cohérent, rationnel et rigoureux.

Je m’emploie à mettre en évidence cette réalité dans mes cours. Le résultat n’est pas instantané, puisqu’appréhender la logique inhérente à la physique nécessite un travail certain. Mais une fois que ce travail commence à porter ses fruits, les progrès sont fulgurants : ces étudiants peuvent alors employer leur esprit scientifique dans cette matière, avec de beaux succès à la clé.

N’hésitez pas à me contacter si vous sentez que vous êtes dans cette situation et que vous avez besoin de conseils pour faire ce saut en physique !