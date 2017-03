Félicitations à mes étudiants !

Alors qu’une nouvelle année scolaire est sur le point de démarrer, je tiens à féliciter mes élèves pour leurs réussites de l’an dernier.

Je pense bien sûr tout d’abord à mes deux 5/2 de MP**, que j’ai aidé à travailler la physique, la chimie, et la SI ; le premier entre à Polytechnique et le second à Centrale Paris. Bravo à eux !

Félicitations à mes trois élèves de Sup, qui sont tous passés en Spé dans la classe visée. J’ai une pensée particulière pour l’un d’eux, qui, après un début d’année difficile, a vraiment su se ressaisir dans les dernières semaines pour valider son année.

Enfin, bravo à mon premier élève en prépa commerciale, pour le très bon niveau en mathématiques qu’il a acquis et maintenu toute l’année dernière.

Qu’ils passent en seconde année (j’aurai alors le plaisir de continuer à les suivre) ou qu’ils s’envolent vers l’univers nouveau de l’école d’ingénieur, je leur souhaite à tous une très bonne année 2014-2015 !