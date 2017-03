Une prestation de soutien global

Vous avez du mal à y voir clair dans le programme touffu de la prépa, scientifique ou commerciale ? Les exigences réelles de l’université vous semblent obscures ? Vous éprouvez des difficultés face à la quantité de travail demandée ?

L’enseignement supérieur peut être troublant. Pour gagner en efficacité, et garder sa motivation, un appui éclairé peut s’avérer très précieux. C’est ce que je vous propose à travers mes cours, qui prennent le plus souvent la forme d’un soutien global.

Concrètement, lors de la première séance, nous ferons un point sur votre situation et vos besoins. En fonction de cela, nous prévoirons des séances régulières (le plus souvent une par semaine), au cours desquelles nous suivrons l’avancée du programme dans les matières principales, et travaillerons ensemble sur les thèmes qui vous posent problème.

Ma formation pluridisciplinaire me permet de vous apporter mon soutien en mathématiques et en physique ; dans les autres domaines, je pourrai parfois vous apporter un éclairage ponctuel, ou vous diriger si besoin vers d’autres enseignants qualifiés.

Nous reviendrons ainsi à chaque séance sur les points du cours que vous n’aurez pas compris, et travaillerons ensuite sur des exercices ou des sujets, afin de vous préparer au mieux aux épreuves de concours ou aux examens.

L’avantage de ce suivi global est que nous pourrons répartir le temps de chaque séance entre les matières selon les besoins du moment, en étant plus flexible qu’avec un cours par matière.

Par ailleurs, nos rendez-vous réguliers seront aussi parfois l’occasion de remettre les choses en perspective, de redonner du sens, de hiérarchiser les priorités : autant de moyens d’y voir plus clair, parce qu’on travaille mieux quand on sait pourquoi.

Pour toute question, ou pour mettre en place une première séance, vous pouvez me contacter.