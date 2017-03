Les nouveautés du programme de Sup en physique

Vous avez décidé de vous lancer dans une 5/2 en cette année de changement de programme ? Cela n’a sûrement pas été une décision facile à prendre, et vous vous posez probablement la question des nouveautés du programme de Sup : ces notions que les 3/2 ont vu l’an dernier, et que vous n’avez jamais rencontrées.

En physique, ces points ne sont pas très nombreux, et cet article a pour but de vous aider à faire le tri dans les nouveaux livres de Sup, pour identifier ce sur quoi vous devez travailler.

Il vous faudra d’abord travailler sur la notion de signal, la propagation et les interférences. Vous avez rencontré la plupart des notions en jeu au cours de votre 3/2 avec l’ancien programme, mais la façon de les aborder change avec le nouveau programme, et il est utile de se familiariser avec elle.

Vient ensuite la partie dont vous avez nécessairement entendu parler : l’introduction à la physique quantique. Je vous conseille de n’aborder ce chapitre qu’après vous être familiarisé avec la façon dont sont introduites les ondes dans le nouveau programme, puisque la physique quantique repose sur une représentation ondulatoire de la matière.

Bien sûr, je suis à votre disposition si vous souhaitez prendre quelques cours pour y voir plus clair ou pour élucider certains points qui demeureraient obscurs à vos yeux.