Bravo à mes élèves

J’ai un peu tardé cette année à féliciter mes étudiants de l’année dernière pour leur résultats. Mieux vaut tard que jamais : bravo à vous !

Et tout particulièrement à mes deux élèves de PSI/PSI* qui avaient fait le choix de la 5/2 : ils intègrent respectivement les Arts et Métiers et Centrale Lyon. Félicitations à vous deux !

Parmi mes 3/2, l’un a intégré Telecom Bretagne, tandis que l’autre, admis à Centrale Marseille, a choisi de refaire une année de prépa.

Quant à mes élèves de première année, ils sont passés en deuxième année, dans les filières voulues, tandis que mon élève de terminale a démarré sa PCSI sous de très bon auspices. Je continue à les accompagner pour cette nouvelle année.

Bonne continuation à tous !